I concerti di Renato Zero ecco il piano viabilità

Da oggi e fino a domenica 19 aprile, il PalaRescifina ospita quattro serate di musica con l’artista Renato Zero. La presenza dell’evento ha determinato variazioni temporanee nella viabilità della zona, coinvolgendo le strade principali che circondano il palazzetto. Le autorità hanno comunicato un piano di gestione del traffico per agevolare gli spostamenti dei partecipanti e garantire la sicurezza durante le serate.

Quattro giorni di musica al PalaRescifina con la tappa dell’artista Renato Zero in città da oggi a domenica 19 aprile. In occasione delle quattro serate di spettacolo previste al PalaRescifina, in località S. Filippo, Il Comune di Messina - Servizio Mobilità Urbana - ha disposto specifiche misure.🔗 Leggi su Messinatoday.it Ti meriti di più - Renato Zero - L’Ora Zero in tour Notizie correlate Renato Zero a Messina: ecco il piano bus per i concerti al PalarescifinaLe date del tour L’ORAZERO IN TOUR 2026 porteranno Renato Zero al Palarescifina di Messina nelle giornate del 15, 16, 18 e 19 aprile, con un piano di... Leggi anche: Chiude un tratto di via Ardeatina per 5 giorni: scatta il piano viabilità, ecco dove e quando Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Renato Zero, la scaletta dei concerti 2026 di Bari; Concerto Renato Zero, attivato il servizio di bus navette per raggiungere il Palarescifina; Renato Zero, al via i quattro concerti a Bari: ecco la scaletta dei brani; Scatta L’OraZero, Bari in delirio per il poker di date per Renato Zero. Navette speciali ATM per i concerti di Renato Zero al PalaRescifinaRenato Zero è pronto a tornare dal vivo con quattro appuntamenti attesi in riva allo Stretto. Il tour L’Orazero in ... 98zero.com Navette Atm per le quattro date di Renato Zero al PalarescifinaIl servizio sarà attivo dalle ore 18:00 e andrà avanti fino all’inizio del concerto, per poi riprendere a conclusione dell'evento ... tempostretto.it Renato Zero a Messina da domani: attesa per le quattro date al PalaRescifina https://gazzettadelsud.it/p=2196833 - facebook.com facebook