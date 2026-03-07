Chiude un tratto di via Ardeatina per 5 giorni | scatta il piano viabilità ecco dove e quando

Da lunedì 9 a venerdì 13 marzo, un tratto di via Ardeatina sarà chiuso al traffico tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta. La chiusura riguarda un'area del quadrante sud della città e si protrarrà per cinque giorni, influenzando la circolazione nella zona. La decisione è stata presa per attuare un piano di viabilità specifico in quel tratto.

Nuovi disagi in vista per la viabilità nel quadrante sud della Capitale. Da lunedì 9 a venerdì 13 marzo, via Ardeatina rimarrà chiusa al transito veicolare nel tratto compreso tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta. Il provvedimento si è reso necessario per motivi di sicurezza a seguito di alcuni distacchi di materiale dal versante collinare che hanno invaso la carreggiata, richiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco. Durante i cinque giorni di cantiere, l’accesso sarà garantito esclusivamente al traffico locale. La segnaletica stradale indicherà sul posto i percorsi alternativi e le deviazioni previste. Una volta terminata questa prima fase critica, la strada non tornerà immediatamente alla piena normalità: la riapertura avverrà inizialmente a senso unico alternato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Fi-Pi-Li, chiude un tratto nella notte: ecco quando e perchéFirenze, 5 gennaio 2026 – Chiusura temporanea nella notte tra il 5 e il 6 gennaio di un tratto della Fi-Pi-Li per consentire il transito in sicurezza...

La Fi-Pi-Li chiude un tratto nella notte, ecco quando e perchéFirenze, 5 gennaio 2026 – Chiusura temporanea nella notte tra il 5 e il 6 gennaio di un tratto della Fi-Pi-Li per consentire il transito in sicurezza...

Contenuti e approfondimenti su Chiude un tratto di via Ardeatina per 5....

Temi più discussi: Garlasco, un tratto della 206 chiude al traffico; Chiude un tratto della A4 per lavori: le vie alternative; Imprevisto durante lavori a Bellaria Igea Marina. Chiude un tratto di via Jonio; Verona Est: chiude per due mesi un tratto di via Pontara Sandri.

Lavori di riqualificazione delle barriere anti-rumore: chiude un tratto della A13Come programmato, per consentire lavori di riqualifica delle barriere anti-rumore, sulla A13 Bologna-Padova, dalle 22:00 di sabato 7 alle 6:00 di domenica 8 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra ... padovaoggi.it

Chiude (per lavori) un pezzo dell’Autostrada A4 alle porte di MilanoChiuderà un pezzo di A4 tra Cormano-Monza verso Brescia e Monza-Milano Viale Certosa, in direzione Milano. La chiusura scatterà venerdì sera alle 21 e terminerà sabato 28 febbraio ... milanotoday.it

Il primo appuntamento con le Blind Auditions si chiude così: voci incantevoli e storie emozionanti. Chi vi ha colpito di più #TheVoiceGenerations ogni venerdì in prima serata su Rai1 e RaiPlay - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, le accuse a Catherine: «Ostile alle educatrici, basta un suo cenno e il piccolo chiude il libro. Leso il diritto allo studio» x.com