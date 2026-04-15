I Concerti di Primavera La voce di Lucia Napoli e il virtuoso Farinelli

Domani sera si terrà la prima delle serate della rassegna Concerti di Primavera, organizzata dalla Camerata e dalla Scuola Verdi. Il programma prevede un'esibizione del mezzosoprano Lucia Napoli accompagnata dal pianista Filippo Farinelli. La manifestazione si svolge in un luogo che ospita regolarmente eventi musicali di questo genere. L’ingresso è gratuito e l’evento è aperto al pubblico.

Domani sera torna la storica rassegna dei Concerti di Primavera a cura della Camerata e della Scuola Verdi, con la voce del mezzosoprano Lucia Napoli affiancata dal pianista Filippo Farinelli. Anche in questo nuovo appuntamento alle 21 teatro D’Annunzio del Convitto Cicognini il programma è davvero originale. Pagine di Daniel-Lesur, Ravel e Respighi ispirate al canto popolare di Cambogia e Grecia o alle tradizioni ebraiche e armene, sono punteggiate dagli Encores pianistici di Luciano Berio, al quale è riservato il sigillo della serata con le Quattro Canzoni popolari del 1947, lavoro quasi d’esordio del compositore di Oneglia, profetico incunabolo dei celebri Folk Songs del 1964 e prima dichiarazione d’amore per una delle più costanti fonti di ispirazione del suo formidabile itinerario creativo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I Concerti di Primavera. La voce di Lucia Napoli e il virtuoso Farinelli “Concerti di Primavera”: si parte il 4 marzo con la serata-tributo a Giovanni Battista DiotaiutiAppuntamento alla Chiesa Evangelica Luterana (Via Carlo Poerio 5, Napoli), il 4 marzo 2026 alle ore 20:30 per “Napoli - Salisburgo Andata… E... Tra Schubert e Saint-Saëns: si conclude la rassegna “Concerti di primavera”Si terrà domenica 12 aprile, alle ore 19:00, presso l’Auditorium del Palazzo AMNIG, il concerto conclusivo della rassegna Concerti di Primavera,...