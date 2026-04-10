Tra Schubert e Saint-Saëns | si conclude la rassegna Concerti di primavera

Domenica 12 aprile alle 19:00 presso l’Auditorium del Palazzo AMNIG si terrà il concerto finale della rassegna “Concerti di primavera”, organizzata dall’Associazione Seven Arts. L’evento vedrà esecuzioni di brani di Schubert e Saint-Saëns, portando a conclusione una serie di concerti che si sono svolti nel corso della stagione. La serata rappresenta l’ultimo appuntamento di questa edizione.

Si terrà domenica 12 aprile, alle ore 19:00, presso l’Auditorium del Palazzo AMNIG, il concerto conclusivo della rassegna Concerti di Primavera, organizzata dall’Associazione Seven Arts. L’appuntamento segna la chiusura di un percorso musicale, non a caso ispirato alla primavera, intesa come. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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