Concerti di Primavera | si parte il 4 marzo con la serata-tributo a Giovanni Battista Diotaiuti

Il 4 marzo prende il via la ventisettesima edizione di “Concerti di Primavera” organizzata dalla Comunità Evangelica Luterana di Napoli. La serata di apertura sarà dedicata a un tributo a Giovanni Battista Diotaiuti e rappresenta il primo degli appuntamenti dei mercoledì musicali. La stagione culturale 2026 dei luterani partenopei proseguirà durante l’anno con la XXX edizione di “Concerti”.

Appuntamento alla Chiesa Evangelica Luterana (Via Carlo Poerio 5, Napoli), il 4 marzo 2026 alle ore 20:30 per “Napoli - Salisburgo Andata. E Ritorno!”, tributo a Diotaiuti Come da tradizione la Chiesta Evangelica Luterana, in via Carlo Poerio 5, si trasforma in uno spazio sacro di musica e artisti speciali, con un programma primaverile che prevede otto date irrinunciabili, tutte a ingresso libero. Si parte mercoledì 4 marzo, alle ore 20:30, con la serata musicale “Napoli – Salisburgo Andata. E Ritorno!”, dedicata alla memoria dell’artista Giovanni Battista Diotaiuti, attore indomito e regista brillante, a cent’anni dalla nascita. Il tributo... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

