I Cesaroni volano gli altri no

Lunedì sera, nel mondo della televisione, sono avvenuti tre eventi significativi: due personaggi sono tornati, mentre un altro ha deciso di lasciare temporaneamente il set. La serata ha visto quindi un ritorno e un addio, o meglio, un arrivederci, tra le puntate trasmesse in prima serata. La notizia ha suscitato attenzione tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Due ritorni e un addio, anzi un arrivederci. Lunedì è stata una serata importante dal punto di vista televisivo. Innanzitutto, il ritorno più importante, quello della sgangherata famiglia dei Cesaroni che, dopo una decina d'anni, ha ritrovato il pubblico ad attenderla: 3.486.000 spettatori con uno share del 22.6%, battendo di molto la nuova fiction Rai La Buona Stella ferma al 16 per cento. Con lo stesso spirito d'un tempo e i rampolli diventati adulti, la serie con Claudio Amendola (foto) riesce a trattare temi complicati come le ribellioni adolescenziali e le crisi amorose, anche se a volte con troppa leggerezza e situazioni al limite dell'assurdo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I Cesaroni volano, gli altri no Pineta di Volano, interviene Cavalieri Foschini: “Anche gli altri livelli istituzionali facciano la loro parte”“La disponibilità ad aprire un tavolo di lavoro dimostra attenzione, senso delle istituzioni e volontà di costruire soluzioni condivise - dichiara... Arezzo dorme, gli altri corrono: Medioetruria se la pigliano gli altriOh via, diciamola come va detta: chi dorme un piglia ‘l treno, e qui ad Arezzo c’è parecchia gente che sta ancora a ronfà mentre quello di...