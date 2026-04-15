Lunedì 13 aprile 2026, la programmazione televisiva ha visto il ritorno della serie “I Cesaroni” su Rai 1, attirando circa 3,5 milioni di spettatori. La fiction ha conquistato la prima serata, confermando la sua popolarità tra il pubblico. La scelta di riproporre un classico del piccolo schermo ha portato a una forte affluenza di telespettatori, consolidando il suo ruolo nel panorama televisivo nazionale.

La serata di lunedì 13 aprile 2026 ha una netta prevalenza delle narrazioni familiari e della fiction sulla rete, con il ritorno di un classico del piccolo schermo che ha dominato la scena televisiva nazionale. Il debutto dei Cesaroni su Canale 5 ha generato un impatto significativo sull’audience, raccogliendo 3.486.000 spettatori e conquistando una quota di mercato del 22,6%. Il trionfo della fiction e lo scontro tra i network generalisti. Il successo del ritorno della serie sui canali ha creato una distanza evidente rispetto alla programmazione della Rai nella stessa fascia oraria. Mentre Canale 5 consolidava la sua posizione con oltre tre milioni di telespettatori, La buona stella trasmessa da Rai 1 non è riuscita a raggiungere gli stessi livelli, fermandosi a 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - I Cesaroni travolgono la TV: trionfo su Rai 1 con 3,5 milioni di fan

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