Dopo vent’anni dalla prima stagione, la serie televisiva torna in onda con nuovi episodi. La ripresa avviene nella Garbatella, il quartiere che rappresenta il cuore della vicenda. L’attore principale ha dichiarato che il ritorno è dedicato a un collega, recentemente scomparso. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i fan, che si sono radunati per seguire le nuove puntate.

A vent’anni dalla prima stagione, I Cesaroni tornano con nuovi episodi e lo fanno nel luogo simbolo della serie, la Garbatella. Un ritorno accolto da centinaia di fan e carico di emozione, segnato anche dalla dedica ad Antonello Fassari, storico interprete di Cesare Cesaroni, scomparso nel 2025. https:www.quotidiano.netvideoclaudio-amendola-e-lultimo-saluto-ad-antonello-fassari-eyoq0zfw Il ritorno alla Garbatella e l’abbraccio con i fan storici. Il ritorno de I Cesaroni è stato presentato nel cuore della Garbatella, quartiere simbolo della serie, dove centinaia di fan hanno accolto Claudio Amendola e il resto del cast davanti al Teatro Palladium. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I Cesaroni tornano in tv: fan in festa. Amendola: “È tutto dedicato a Fassari”

I Cesaroni, lo struggente ricordo di Amendola per Fassari: fan in delirio alla GarbatellaIl ritorno de I Cesaroni è ormai ufficiale e mancano pochissime ore alla messa in onda della nuova, attesissima, stagione su Canale 5.

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I Cesaroni tornano in tv: trama, cast e novità. Amendola: La sfida? Non tradire noi stessiTra passato e presente, nuovi personaggi e vecchi legami, arriva I Cesaroni – Il ritorno: Claudio Amendola e il cast presentano la nuova stagione, su Canale 5 dal 13 aprile. comingsoon.it

Lunedì 13 aprile I Cesaroni tornano dopo 10 anni su Canale 5. La Garbatella si è vestita a festa per il ritorno della serie tv ambientata nello storico quartiere della Capitale. Claudio Amendola si è commosso ricordando l’amico Antonello Fassari scomparso 1 a - facebook.com facebook

Tornano ‘I Cesaroni’, bagno di folla per il cast al teatro Palladium di Roma x.com