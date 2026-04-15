Mercoledì 22 aprile alla Stazione Leopolda di Firenze si terrà l’evento ‘Italia Insieme-Turismo accessibile e territorio’, a cui prenderà parte anche il Comune di Chiesina Uzzanese. Durante l’iniziativa saranno presentati dei cartelli dedicati a promuovere un turismo più inclusivo. L’incontro si concentrerà sulle iniziative locali volte a favorire un accesso più facile e fruibile per tutti nel settore turistico.

Tra i protagonisti di ‘Italia Insieme-Turismo accessibile e territorio’, mercoledì 22 aprile alla Stazione Leopolda di Firenze, ci sarà anche il Comune di Chiesina Uzzanese. A dare l’annuncio, il sindaco Fabio Berti; al mattino parteciperà all’appuntamento, gratuitamente aperto a tutti e promosso dal ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, per illustrare i progetti attivati dalla sua amministrazione negli anni, sul territorio comunale: "Un momento per condividere esperienze – afferma – e guardare a un turismo più accessibile per tutti". Nei suoi due mandati, Berti si è impegnato a fondo per costruire una comunità più attenta, accessibile a tutti, che miri al rispetto e alla valorizzazione di ogni persona.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I cartelli per un turismo che punta all’inclusione. Chiesina va a Firenze

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