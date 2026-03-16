ECA Italia si impegna a promuovere l’inclusione, adottando strategie che vanno oltre quanto previsto dalle normative. La società sceglie di affrontare la responsabilità sociale con un approccio attivo e innovativo, superando semplicemente i requisiti legali. Questo atteggiamento si traduce in iniziative concrete volte a favorire l’integrazione e il rispetto delle diversità.

C’È UN MODO di fare responsabilità sociale che si limita a rispettare la norma. E poi c’è un modo che prova a riscriverla, andando oltre gli obblighi di legge. ECA Italia sceglie la seconda strada, trasformando l’ inclusione da adempimento formale a leva organizzativa e reputazionale. Il progetto sviluppato con Bubo Social Farm, realtà con sede a Nocera Umbra (Perugia), nasce infatti come iniziativa volontaria, indipendente dagli obblighi previsti dalla Legge 681999 sul diritto al lavoro delle persone con disabilità. Non una quota da coprire, ma un percorso costruito su misura. Protagonista dell’iniziativa è Filippo Tacchi, entrato in ECA Italia con un ruolo definito: ECA Brand Ambassador presso la fattoria sociale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ECA Italia punta sull’inclusione. E va oltre gli obblighi di legge

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