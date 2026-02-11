Edo Ronchi | Ecco le priorità per rafforzare il mercato europeo delle materie prime seconde

Edo Ronchi ha spiegato quali sono le priorità per rafforzare il mercato delle materie prime seconde in Europa. Durante una conferenza, l’esperto ha sottolineato che l’obiettivo principale è creare un mercato unico europeo, eliminando le barriere all’uso di materiali riciclati. Ronchi ha anche detto che questo passaggio è fondamentale per aumentare l'impiego di materiali di qualità e sostenibili in tutta l’Unione.

(Adnkronos) - “Un mercato unico europeo delle materie prime seconde, obiettivo centrale del Circular Economy Act europeo, è utile per eliminare gli ostacoli all'impiego di materiali riciclati in Europa e per promuovere un maggiore uso di materiali riciclati di qualità. Così si rafforzerebbe anche la filiera del riciclo italiana, frenando la concorrenza sleale, a basso costo e di minore qualità, di Paesi extraeuropei”. Così Edo Ronchi, presidente del Cen-Circular Economy Network, all'Adnkronos, in vista della definizione del Circular Economy Act, l'attesa normativa europea che punta ad accelerare la transizione verso un'economia sempre più circolare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

