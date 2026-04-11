Iran Nyt | Teheran non può riaprire Hormuz perché non riesce a localizzare le mine

Secondo quanto riportato dal New York Times, l’Iran non può riaprire completamente lo Stretto di Hormuz a causa della presenza di mine navali che non sono state ancora localizzate o rimosse. La situazione rende difficile il transito delle navi attraverso questa via strategica, e le autorità iraniane non hanno ancora trovato una soluzione per deminare l’area. La questione riguarda principalmente la sicurezza e il controllo dello stretto.