La Juventus sta monitorando con attenzione il centrocampista danese, considerato un possibile rinforzo a basso costo. La dirigenza bianconera ha mantenuto un interesse costante nei confronti del giocatore, valutando le condizioni contrattuali e le possibilità di un trasferimento economico. Al momento, non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali, ma l'attenzione sulla trattativa rimane alta.

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© Juventusnews24.com - Hojbjerg Juve può diventare un affare a basso costo: il motivo

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