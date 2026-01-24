Dalla Juve all’Inter un grande affare a costo zero | i dettagli

Le principali squadre di Serie A, tra cui Juve e Inter, stanno valutando importanti acquisti senza sostenere costi di trasferimento, grazie ai giocatori svincolati. Questa strategia rappresenta un’opportunità per rafforzare le rose senza gravare sui bilanci, soprattutto in un contesto di risorse limitate. Analizziamo i dettagli di un mercato che vede protagonisti i parametri zero, con un focus sulle mosse delle due rivali e sulle eventuali sorprese.

Intreccio di calciomercato con protagoniste le due storiche rivali. E un terzo incomodo. I soldi scarseggiano, per questo soprattutto i grandi club saranno costretti a ricorrere nuovamente al mercato dei cosiddetti parametri zero. Da casa Inter filtra come la proprietà, in ottica miglioramento del brand a livello internazionale, abbia voglia di mettere le mani su un calciatore di caratura mondiale. Su uno di quelli con il contratto in scadenza a fine stagione. (AnsaFotoAI) – Calciomercato.it Lewandowski? No, il nome che ha iniziato a circolare è un altro, un centrocampista su cui ha messo gli occhi la Juventus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Juve e Milan, affare alla Akanji come l’Inter: c’è un grande exJuve e Milan si preparano a concludere affari simili a quello di Akanji con l’Inter, puntando sui nuovi ‘scarti’ del Manchester City di Guardiola.

Mercato Inter, dalla Croazia spuntano nuovi dettagli sull’affare Jakirovic: ecco la cifra dell’offerta nerazzurraSul fronte mercato dell’Inter, emergono nuovi dettagli dalla Croazia riguardo all’affare Jakirovic.

