Mondadori prova a salvare Hoepli | presentata un' offerta per l' acquisizione dell’editoria scolastica Comunicheremo ulteriori sviluppi

Il gruppo editoriale ha presentato un'offerta per acquisire la divisione dedicata all'editoria scolastica dell'azienda concorrente. La proposta riguarda la libreria storica e sarà valutata nei prossimi giorni. La società ha annunciato che fornirà aggiornamenti su eventuali sviluppi futuri. La notizia arriva due settimane dopo l'annuncio di un piano di ristrutturazione per la libreria.

Milano, 25 marzo 2026 – Possibile svolta per il tanto discusso futuro della storica libreria Hoepli. Il gruppo Mondadori ha infatti sottoposto al liquidatore, nominato lo scorso 10 marzo dall'assemblea dei soci Hoepli, un'offerta per l' acquisizione del ramo d'azienda relativo all'editoria scolastica della storica casa editrice. Lo rende noto Mondadori, aggiungendo che "eventuali ulteriori sviluppi saranno oggetto di comunicazione al mercato ". Hoepli verso la liquidazione. Botta e risposta al vetriolo sulla “proposta rifiutata”. E il preside del Parini “occupa" la libreria Le parole dell’ad Porro. Il gruppo guidato da Marina Berlusconi ha... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mondadori prova a salvare Hoepli: presentata un'offerta per l'acquisizione dell’editoria scolastica. “Comunicheremo ulteriori sviluppi” Articoli correlati Mondadori vuole comprare il ramo scolastico di Hoepli: presentata l’offertaIl gruppo Mondadori ha presentato un'offerta per il ramo scolastico della casa editrice Hoepli: "Abbiamo fatto pervenire una diversa offerta che... Mondadori vuole comprare Hoepli: presentata l'offerta per una parte della casa editriceIl Gruppo Mondadori ha presentato un'offerta per l'acquisizione del ramo di Hoepli relativo all'editoria scolastica.