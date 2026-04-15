La nazionale italiana di hockey ghiaccio è pronta per una partita importante contro la Francia, che si terrà a Budapest mercoledì 15 aprile alle 19. La sfida, considerata decisiva per le sorti della squadra a livello internazionale, vede i giocatori concentrati e determinati a ottenere un risultato positivo. L'incontro si inserisce in un calendario di competizioni che coinvolgono diverse nazionali europee.

La nazionale italiana di hockey ghiaccio si prepara ad affrontare una sfida cruciale per il proprio destino internazionale a Budapest, dove mercoledì 15 aprile alle ore 19.30 si disputerà l’incontro contro la Francia nel Vasas Jégcentrum. Il match, che segna il terzo appuntamento del Mondiale di Prima Divisione Gruppo A, rappresenta un momento decisivo per la classifica: l’Italia guida attualmente il gruppo con 6 punti, precedendo l’Ungheria con 5 punti, la Francia con 4 e la Slovacchia con 3, mentre Norvegia e Cina non hanno ancora totalizzato punti. L’equilibrio della classifica e lo scontro per la promozione. Il percorso verso la Top Division passa attraverso una gestione magistrale delle energie in questo torneo ungherese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hockey, l’Italia punta alla vetta: sfida decisiva contro la Francia

Assalto alla ’corazzata’. Futura sfida la capolista. Vdm punta alla vettaLunga pausa per la Npsg Elettrosistemi visto che il campionato di B maschile di volley, dopo aver concluso il girone d’andata, si fermerà fino al 7...

Hockey ghiaccio femminile, l’Italia sfida la Francia per confermarsi al primo posto della classificaSiamo pronti per vivere il terzo appuntamento del Mondiale di hockey ghiaccio di Prima Divisione Gruppo A in corso di svolgimento a Budapest...