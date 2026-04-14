Si avvicina il terzo incontro del Mondiale di hockey ghiaccio di Prima Divisione Gruppo A, in programma a Budapest. L’Italia affronterà la Francia in una partita che può confermare la posizione di vertice nella classifica del girone. La sfida si svolgerà nelle prossime ore, con le due nazionali pronte a scendere in campo per ottenere un risultato importante.

Siamo pronti per vivere il terzo appuntamento del Mondiale di hockey ghiaccio di Prima Divisione Gruppo A in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). Si entra ufficialmente nel vivo del torneo e per quanto riguarda la nazionale italiana arriva un match di capitale importanza, anzi forse già decisivo per quanto riguarda il prosieguo del girone. Stiamo parlando del match contro la Francia, vero e proprio spartiacque per la nostra rassegna iridata. La classifica parla chiaro: Italia al comando con 6 punti, Ungheria seconda con 5, Francia terza con 4, Slovacchia quarta con 3, quindi Norvegia e Cina ferme ancora a quota zero. Iniziamo dal programma dell’incontro.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio femminile, l’Italia sfida la Francia per confermarsi al primo posto della classifica

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