Assalto alla ’corazzata’ Futura sfida la capolista Vdm punta alla vetta
Futura si prepara a sfidare la capolista nell’atteso assalto alla ’corazzata’, con Vdm che punta alla vetta. Nel frattempo, la Npsg Elettrosistemi osserva una pausa di riflessione, poiché il campionato di B maschile di volley si fermerà fino al 7 febbraio dopo il girone d’andata. Un momento di attesa prima di riprendere le sfide sul campo.
Lunga pausa per la Npsg Elettrosistemi visto che il campionato di B maschile di volley, dopo aver concluso il girone d’andata, si fermerà fino al 7 febbraio. Occhi puntati quindi sulla serie C maschile con la trasferta proibitiva che costringerà la Futura a fare i conti con i locali della Pallavolo Liguria Vbc-Cus Genova al PalaVolley di Savona stasera alle 20.30. Contro la capolista i ragazzi di Senesi saranno chiamati ad una prova di carattere. Un esame indubbiamente complicato che potrà comunque permettere di dare ritmo partita ad un giocatore come Giannarelli che, se recuperato a pieno, rappresenterà sicuramente una pedina fondamentale nell’ultima parte di stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Arriva la capolista dell’A2. Matelica, caccia alla vettaMatelica si prepara ad accogliere la capolista dell'A2, con l'obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica.
