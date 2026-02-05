L’Italia ha iniziato le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con il piede giusto nel torneo di hockey femminile. Le azzurre hanno battuto la Francia 4-1 davanti al pubblico dell’Arena Santa Giulia, mettendo subito pressione alle avversarie e conquistando la testa della classifica nel girone. La squadra di casa ha mostrato solidità e determinazione, aprendo con un risultato che fa ben sperare per il prosieguo della competizione.

L’Italia ha offerto una prestazione maiuscola all’esordio nel torneo di hockey ghiaccio femminile nell’ambito delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sconfiggendo la Francia con il perentorio punteggio di 4-1 di fronte al proprio pubblico dell’Arena Santa Giulia e iniziando a sognare davvero in grande in questa rassegna a cinque cerchi. Debutto con i fiocchi per la nostra Nazionale, che ha schiacciato in maniera nitida le temibili transalpine e ora può concretamente ambire al passaggio del turno. Dopo aver chiuso il primo tempo in parità (1-1, botta e risposta tra De Serres e Tutino), le azzurre hanno dilagato tra il secondo parziale (gol di Roccella) e la terza frazione (stoccate di Fantin e Della Rovere), chiudendo il confronto con un margine importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

Hockey ghiaccio femminile, la classifica del girone dell'Italia: azzurre in testa con la Svezia!

L'hockey su ghiaccio femminile in Italia sta vivendo un momento di crescita, con la nazionale che si prepara alle Olimpiadi.

Le atlete italiane di hockey su ghiaccio femminile sono state annunciate come convocate per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

