Stefano De Martino | Ho iniziato a studiare Essere direttore artistico di Sanremo è una bella responsabilità

Stefano De Martino ha rilasciato le sue prime dichiarazioni come conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027 durante un'intervista al Tg1. La conversazione è avvenuta poche ore dopo essere stato scelto da Carlo Conti durante la finale del Festival. De Martino ha detto di aver iniziato a studiare e ha commentato che assumere il ruolo comporta una grande responsabilità.

Le prime dichiarazioni televisive da conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027 Stefano De Martino le ha rilasciate al Tg1, intervistato da Giorgia Cardinaletti a poche ore dall'investitura da parte di Carlo Conti durante la finale del Festival. "L'emozione mi ha preso anche in maniera un. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Stefano De Martino conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027

VIDEO Sanremo 2027, Stefano De Martino conduttore e direttore artistico: l’annuncioCarlo Conti ha ufficializzato Stefano De Martino come prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.

Aggiornamenti e notizie su Stefano De Martino

Temi più discussi: Stefano De Martino: Ho iniziato a studiare per Sanremo, stiamo già pedalando; Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. L’annuncio, sul palco dell’Ariston, è stato fatto da Carlo Conti. L’inedito passaggio di testimone durante la serata finale. È un onore vero, un gesto di generosità non sconta; Il passaggio di consegne: Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico del Festival 2027; De Martino: Ho iniziato a studiare per Sanremo, ora a Affari tuoi la coreografia di Sal Da Vinci.

Stefano De Martino al TG1: Il gesto di Carlo Conti lo porterò nel cuore, ho già iniziato a studiare la storia del FestivalDe Martino ha voluto partire da quanto accaduto durante la finale, quando Carlo Conti lo ha chiamato a sorpresa in platea per annunciare ufficialmente il suo nome come prossimo conduttore e direttore ... comingsoon.it

Sanremo, Stefano De Martino: Bella responsabilità che prendo con entusiasmoStefano De Martino, nuovo direttore artistico di Sanremo, al Tg1 ha raccontato le sue prime emozioni, dopo l'investitura nell'ultima serata del Festival 2026. lapresse.it

Dalla terza media (fake) alle amicizie con Arianna Meloni: a Stefano De Martino, prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027, non si perdona nulla. È evidente: a qualcuno dà molto fastidio. A cura di Gennaro Marco Duello - facebook.com facebook

"Sto studiando, vorrei scrivere una nuova pagina di #Sanremo". Al Tg1 il neo conduttore e direttore artistico del #Festival Stefano De Martino. #Tg1 x.com