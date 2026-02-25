Alessandra Camporota | Reprimere non basta Il disagio si trasferisce | serve agire sulle cause

Alessandra Camporota afferma che la sola repressione non risolve i problemi sociali, perché il disagio si sposta altrove. La causa principale deriva dalla mancanza di interventi preventivi che affrontino le radici del malessere. Quando si interviene solo limitando i sintomi, si rischia di spostare il disagio in altre aree della società. È importante cambiare approccio e intervenire alla radice delle difficoltà. Questa strategia può fare la differenza nel lungo termine.

Se si adotta solo la logica repressiva, i problemi si spostano in altri luoghi. "Per questo è fondamentale prevenire le cause del disagio e non solo contenerle". L’assessora Alessandra Camporota commenta la manifestazione dei comitati ’Modena merita di più’. Assessora, c’erano 200 persone. I cittadini lamentano tra l’altro carenza di ascolto. "Quando i cittadini esprimono disagio meritano attenzione. Ed è proprio sulla base di questa considerazione che da inizio anno ho partecipato a 13 incontri con comitati, quartieri e gruppi di cittadini: nel corso del 2025 sono stati circa una settantina. Solo nell’ultima settimana abbiamo incontrato i residenti della zona Tempio e quelli di Natale Bruni, il 18 e il 20 febbraio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Estremismo, il prefetto Giannini: "Si annida dove c'è illegalità. Ecco perché serve agire sulle moschee irregolari"Il prefetto Giannini sottolinea che l’estremismo si sviluppa principalmente in ambienti caratterizzati da illegalità, come le moschee irregolari.

Il Centro chiavi di piazza della Rocca si trasferisce: "Il nostro cuore resta qui ma serve un locale più grande"Il Centro chiavi di piazza della Rocca lascia la sede storica e si sposta in via Garbini.