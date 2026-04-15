Il gruppo svedese di abbigliamento annuncia che entro il 2026 chiuderà 160 negozi in diversi paesi, tra cui l’Italia. La decisione interessa diversi punti vendita e comporta la possibile perdita di posti di lavoro. La chiusura si inserisce in un piano di ristrutturazione aziendale che coinvolge varie nazioni e punti vendita, con numeri ancora da definire nel dettaglio.

Il gruppo svedese H&M annuncia la chiusura di 160 negozi nel corso del 2026 e il taglio coinvolge direttamente anche l’ Italia. La strategia punta a ridurre la presenza fisica nei mercati maturi e rafforzare al contempo il canale online. H&M chiude 160 negozi. Nel primo trimestre 2026 i ricavi del gruppo sono scesi a 49,6 miliardi di corone svedesi ( 4,6 miliardi di euro ) segnando un calo del 10%. Un dato che contrasta con l’aumento dell’ utile operativo, cresciuto del 26% a 1,512 miliardi di corone ( 140 milioni di euro ). L’equilibrio non ha convinto i mercati: il titolo ha perso circa l’8% alla Borsa di Stoccolma dopo un outlook giudicato poco dinamico.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - H&M chiude 160 negozi, anche in Italia: quanti lavoratori sono a rischio

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