H&M chiude 160 negozi | la scelta per la concorrenza spietata nella fast fashion ora sempre più solo on line

Nel corso del 2026, il gruppo svedese di moda ha deciso di chiudere circa 160 negozi. Questa decisione arriva in risposta alle mutate dinamiche del settore della fast fashion, dove l'e-commerce sta assumendo un ruolo sempre più centrale. La scelta si inserisce in un quadro di crescente competizione tra operatori tradizionali e piattaforme online, che hanno modificato le modalità di acquisto dei consumatori.

Il colosso svedese H&M ha annunciato la chiusura di circa 160 negozi nel corso del 2026. Una scelta dettata dal cambiamento nel settore della fast fashion, sempre più cannibalizzato dall’e-commerce esclusivo, con concorrenti agguerriti. Il gigante dell’abbigliamento da tempo punta sulla sua piattaforma on line di vendita, integrata ai punti vendita fisici. La società ha dichiarato che la fase di chiusura di alcuni store sarà comunque affrontata con responsabilità. Quali sono i punti vendita che H&M chiuderà in Italia. Nel primo trimestre H&M ha subito un calo delle vendite del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A marzo ha registrato un lieve recupero, con un +1% a valuta costante.🔗 Leggi su Open.online

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