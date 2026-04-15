HIKMICRO ha annunciato il lancio del nuovo misuratore di livello radar della serie LRG10, considerato il suo prodotto di punta. L'azienda con sede in Cina sta ampliando la presenza nel settore della strumentazione, con questa novità che mira a rafforzare la sua presenza sui mercati internazionali. La serie LRG10 rappresenta un passo importante nella strategia di espansione dell'azienda nel settore.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE HANGZHOU, Cina, 15 aprile 2026 PRNewswire — L’introduzione del misuratore di livello radar della serie LRG10, prodotto di punta di HIKMICRO, sta accelerando l’espansione dell’azienda nel mercato globale della strumentazione. Questo strumento ad alte prestazioni fornisce misurazioni di livello accurate e stabili, a vantaggio di settori esigenti quali la gestione delle risorse idriche, l’industria alimentare e delle bevande, il settore petrolchimico, le scienze della vita, l’industria chimica e quella medica. I visitatori della fiera Hannover Messe 2026 che si terrà in Germania (20-24 aprile) potranno provare la nuova serie LRG10 allo stand G84 (padiglione 27).🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - HIKMICRO rafforza la sua espansione nel settore della strumentazione con il misuratore di livello radar della serie LRG10

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