Xenia rafforza presenza nel settore turistico con incremento del 26% dei ricavi nel 2025

Xenia rafforza la sua presenza nel settore turistico italiano, registrando un aumento dei ricavi del 26% nel 2025 rispetto all’anno precedente. Un risultato che mette in evidenza la crescita dell’azienda e la sua capacità di attrarre più clienti nel mercato.

Xenia ha registrato un significativo balzo nel settore turistico, con i ricavi del 2025 cresciuti del 26% rispetto all’anno precedente, segnando una delle performance più solide del settore in Italia. Il dato, rivelato a inizio febbraio 2026, conferma l’impegno strategico dell’azienda nel rafforzare la propria presenza nel mercato del turismo, specialmente in aree a forte vocazione ricettiva come le regioni del Sud e le isole. L’espansione non è frutto di un semplice aumento dei volumi, ma di una ristrutturazione del modello operativo che ha puntato su servizi personalizzati, digitalizzazione degli itinerari e partnership con operatori locali per valorizzare l’offerta culturale e naturalistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

