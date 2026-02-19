Cristina Mercuri ha conquistato il titolo di Master of Wine, un riconoscimento prestigioso nel mondo del vino, diventando la prima donna italiana a raggiungere questo traguardo. La sua vittoria dimostra come le donne stanno aprendo nuovi spazi nel settore vinicolo, spesso dominato da uomini. Durante l’esame, Mercuri ha superato prove complesse che valutano conoscenza e competenza sul vino a livello internazionale. La sua conquista rompe un tabù e porta un esempio concreto di successo femminile nel settore. La sua storia ispira molte giovani appassionate di vino.

Con l'annuncio ufficiale dell'Institute of Masters of Wine di Londra, Cristina Mercuri entra nella storia come la prima donna italiana a fregiarsi del titolo di Master of Wine, il riconoscimento più ambito e rigoroso del settore enologico mondiale. Un traguardo che non è solo un successo personale, ma un segnale di profondo cambiamento per l'intera industria del Bel Paese. Mercuri ha, infatti, dimostrato che il vino non è solo poesia o "terroir", confermando con la sua vittoria, che l'eccellenza italiana non risiede più solo nel "fare" il vino, ma anche nel saperlo analizzare, comunicare e posizionare sui mercati globali con un'autorevolezza senza precedenti.

È italiana la vincitrice del titolo di Master of Wine, il massimo livello di competenza e prestigio nel settore vinicolo mondiale. Abbattendo le barriere di genere nel settore

