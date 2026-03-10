Savoia – Gelbison divieto di vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, per l'incontro di calcio "Savoia – Gelbison", in programma domenica 15 marzo 2026 presso lo stadio "Giraud" di Torre Annunziata (NA) e valido per il campionato di serie D 202526, la seguente prescrizione: • divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Salerno; Il provvedimento è stato adottato, su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive dello scorso 4 marzo 2026 e conforme proposta della Questura di Napoli, che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'articolo proviene da Anteprima24.