Helena Prestes, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello, ha condiviso un pensiero che ha toccato i fan. La sua riflessione ha suscitato molte reazioni sui social, dove sono stati condivisi commenti e messaggi di sostegno. La sua presenza nel reality ha attirato l’attenzione su di lei, portando alla luce questo momento di intimità pubblica.

Helena Prestes continua a far parlare di sé in seguito alla partecipazione del Grande fratello che l'ha vista protagonista. La modella influencer ha colpito i suoi fans nel corso delle ultime ore per un toccante pensiero pubblicato su X, dov'è molto attiva. La 35enne ha pubblicato il seguente messaggio: "Mi manca il mio papà". La compagna di Javier Martinez ha dimostrato di sentire la mancanza del padre Antonio, venuto a mancare alcune settimane fa per le conseguenze di un grave problema di salute. Proprio la donna ha voluto omaggiare il defunto genitore con un forte gesto. Helena Prestes ha rivelato nel corso di una diretta social di essersi fatta un tatuaggio con l'iniziale di suo padre. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes e quel toccante pensiero che commuove i fans: ecco quale

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Helena Prestes e Javier Martinez a cena con Amanda Lecciso e Luca Calvani

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Helena Prestes, eleganza che non ha bisogno di spiegazioni. Sguardo deciso, stile unico e una presenza che cattura senza dire una parola. Perché certe donne non seguono la moda… la creano. #FBLifeStyle facebook