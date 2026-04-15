Recentemente si è discusso delle sfide che affrontano gli autori e l’industria del libro, con particolare attenzione alla situazione in Spagna, dove i tassi di vendita e di riconoscimento sono in calo. La scrittrice Helen DeWitt ha attirato l’attenzione su alcuni aspetti legati alla premiazione letteraria e alle difficoltà di mantenere un equilibrio tra riconoscimenti e sostenibilità. La questione ha suscitato riflessioni sulle dinamiche del settore e sui premi assegnati agli autori.

Festa della Liberazione! Regaliamo tutti insieme 50.000 articoli entro il 25 aprile. E stavolta sei tu a scegliere. Fino a pochi giorni fa anche le Cassandre dell’editoria dovevano ammettere che per l’industria del libro c’è speranza, finché esiste un paese – la Spagna – dove i tassi di lettura continuano ad aumentare e l’andamento delle vendite resta incoraggiante. In fondo, perfino la nascita di un premio letterario da un milione di euro come l’Aena, di cui si è parlato in questo spazio la settimana scorsa, per quanto susciti critiche e perplessità, può essere considerato un sintomo di buona salute. Ma ecco che sono arrivati nuovi dati, e...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Helen DeWitt, o dell’insostenibilità di essere premiata

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