Green Dragon da Nino di Francavilla premiata come Pizzeria dell' Anno

Da chietitoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La pizzeria "Green Dragon" da Nino, sul lungomare di Francavilla, festeggia il suo 18° anno di attività nel settore con un prestigioso riconoscimento che i giornalisti enogastronomici abruzzesi della Figec assegneranno nel corso di una importante cerimonia di premiazione. Ideata e diretta da uno.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

