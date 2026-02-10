Green Dragon da Nino di Francavilla premiata come Pizzeria dell' Anno
La pizzeria "Green Dragon" da Nino, sul lungomare di Francavilla, festeggia il suo 18° anno di attività nel settore con un prestigioso riconoscimento che i giornalisti enogastronomici abruzzesi della Figec assegneranno nel corso di una importante cerimonia di premiazione. Ideata e diretta da uno.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondimenti su Green Dragon
La pizzeria abruzzese Carpe Diem premiata tra le migliori catene al mondo, mentre prepara due nuove aperture a Chieti e Francavilla al Mare
Rivoluzione green nell'illuminazione pubblica a Francavilla al Mare, via all'intervento da 1,6 milioni di euro
La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.
Ultime notizie su Green Dragon
Green Dragon da Nino di Francavilla premiata come Pizzeria dell'AnnoLa pizzeria Green Dragon da Nino, sul lungomare di Francavilla, festeggia il suo 18° anno di attività nel settore con un prestigioso riconoscimento che i giornalisti enogastronomici abruzzesi della ... chietitoday.it
PREORDINE! Weta The Lord of the Rings Return to the Green Dragon Inn/The Grey Havens/Lothlorien/Nazgul Ahunt/Faramir’s Charge/Disturber of the Peace 59×30 Art Print Da quell’opera epica ed immortale scritta da J.R.R. Tolkien ondata di Art Print by We - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.