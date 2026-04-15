Hayi e l’ibridazione del terrorismo in Europa

In Europa occidentale si sono verificati diversi atti dimostrativi contro obiettivi associati a comunità ebraiche, mentre si è assistito all’emergere di un gruppo chiamato Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (Hayi). Questa organizzazione si inserisce in un quadro più ampio di attività terroristiche che combinano elementi di diverse categorie di minaccia. La sequenza di eventi ha portato a un’attenzione crescente sui rischi legati a questa forma di terrorismo ibrido.

L’emersione di Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (Hayi) coincide con una sequenza di atti dimostrativi contro obiettivi riconducibili a comunità ebraiche in Europa occidentale. Gli episodi, registrati tra il 9 e il 23 marzo 2026, presentano un profilo che combina bassa complessità tecnica ed elevato impatto simbolico e psicologico. Oggi, le informazioni disponibili non consentono un’attribuzione definitiva all’Iran; tuttavia, la dinamica delle rivendicazioni, dall’ecosistema digitale di diffusione ai precedenti operativi, rendono plausibile un coinvolgimento indiretto o una sponsorizzazione da parte di ambienti filo-iraniani. Quadro degli eventi.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Hayi e l’ibridazione del terrorismo in Europa Notizie correlate Chi sono i gruppi dietro le cellule del terrorismo iraniano in EuropaL'attentato del 9 marzo scorso alla sinagoga Rue Frédéricq di Liegi, in Belgio, è stato rivendicato pochi giorni dopo dal Movimento Islamico dei... Allarme terrorismo in Europa. Coinvolti anche i minoriAllarme terrorismo in Europa: cresce il coinvolgimento dei minori, con il caso limite di un dodicenne radicalizzato.