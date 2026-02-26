Allarme terrorismo in Europa Coinvolti anche i minori

In Europa si registra una preoccupante escalation in ambito di terrorismo, con casi che coinvolgono anche minori. Tra le situazioni più delicate spicca quella di un ragazzo di appena dodici anni, che ha manifestato segnali di radicalizzazione. Le autorità sono in allerta e monitorano attentamente ogni sviluppo legato a questa minaccia.

Allarme terrorismo in Europa: cresce il coinvolgimento dei minori, con il caso limite di un dodicenne radicalizzato. Aumenta anche il rischio di attacchi. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000.