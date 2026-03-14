Dietro l’attentato avvenuto il 9 marzo alla sinagoga di Liegi in Belgio ci sono gruppi collegati alle cellule del terrorismo iraniano operanti in Europa. La rivendicazione dell’attacco è stata pubblicata subito dopo l’evento, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità o sui responsabili. Le autorità stanno analizzando le informazioni per comprendere meglio le origini e i collegamenti di questi gruppi.

L'attentato del 9 marzo scorso alla sinagoga Rue Frédéricq di Liegi, in Belgio, è stato rivendicato pochi giorni dopo dal Movimento Islamico dei Compagni della Destra (Imcr), un gruppo sconosciuto che con una dichiarazione ha chiamato i "guerrieri dell'Islam" a difendere la loro religione e ha pubblicato un video del momento dell'esplosione davanti alla sinagoga in Belgio. La vetrata principale del sito ebraico è volata in frantumi, le finestre degli edifici di fronte in pezzi, non c'è stato nessun ferito. Il video sembra essere comparso per la prima volta su reti online associate all'asse sciita dei gruppi armati, e... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Chi sono i gruppi dietro le cellule del terrorismo iraniano in Europa

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