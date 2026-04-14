Harry e Meghan in Australia al via il tour a titolo privato tra beneficenza e business

Harry e Meghan sono arrivati in Australia per un viaggio di quattro giorni che comprende attività di beneficenza e incontri di natura commerciale. La coppia ha scelto di muoversi in forma privata e ha iniziato il loro programma senza rilasciare dichiarazioni ufficiali. Durante il primo giorno, sono stati avvistati in diverse location, senza partecipare a eventi pubblici o ufficiali. La visita si svolge senza coinvolgimento diretto di rappresentanti istituzionali locali.

(Adnkronos) – Harry e Meghan sono arrivati in Australia per un tour di 4 giorni. Nel primo giorno di visita, il Duca e la Duchessa di Sussex si sono fatti dei selfie, hanno fatto giardinaggio con i pazienti e il personale medico di un ospedale e hanno aiutato i figli dei veterani a realizzare oggetti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Harry e Meghan in Australia: tra yoga, business e percorsi separatiHarry e Meghan torneranno in Australia a metà aprile 2026 per impegni privati, aziendali e filantropici, ma questa volta agiranno come cittadini...

Harry e Meghan tornano in Australia, ma separati: tra retreat di lusso (con biglietti a pagamento) e impegni ufficialiQuesta volta, invece, i Sussex voleranno dall’altra parte del mondo come privati cittadini e, cosa ancora più inedita, percorreranno strade separate...