Il Duca e la Duchessa di Sussex sono arrivati a Melbourne martedì mattina, dando il via a un tour di quattro giorni in Australia. Si tratta del loro primo viaggio nel paese dopo sei anni di assenza, durante il quale partecipano a eventi di beneficenza e incontri con sostenitori. Il tour, che prevede anche momenti dedicati a iniziative di business, è a pagamento e prevede un coinvolgimento diretto del pubblico.

Il Duca e la Duchessa di Sussex sono atterrati a Melbourne martedì mattina per un tour di quattro giorni che segna il loro ritorno in Australia dopo sei anni di assenza. Harry e Meghan, che hanno abbandonato i loro ruoli di membri attivi della famiglia reale nel gennaio 2020 rinunciando ai titoli di Sua Altezza Reale, visitano il Paese questa volta come privati cittadini in quella che definiscono una trasferta finanziata privatamente. La coppia è arrivata intorno alle 06:30 con un volo commerciale Qantas proveniente da Los Angeles, dando il via a un programma che combina visite a organizzazioni benefiche ed eventi commerciali a pagamento. Una miscela che riflette la nuova identità dei Sussex, sospesi tra impegno sociale e necessità imprenditoriali.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Tour reale, ma a pagamento: Harry e Meghan in Australia tra beneficenza e business

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Harry e Meghan tornano in Australia, ma separati: tra retreat di lusso (con biglietti a pagamento) e impegni ufficialiQuesta volta, invece, i Sussex voleranno dall’altra parte del mondo come privati cittadini e, cosa ancora più inedita, percorreranno strade separate...