Nel secondo incontro della finale scudetto, le campionesse in carica hanno ottenuto una vittoria netta contro la squadra di Milano, con un risultato di 3-0. La partita si è svolta all'Allianz Cloud e, grazie a questa vittoria, le giocatrici di Conegliano sono ora a un passo dal conquistare il nono titolo nazionale. La prossima gara si giocherà domenica, determinando così la squadra campione di questa stagione.

Conegliano domina gara 2 di finale e mette una forte ipoteca nella corsa al tricolore. Le ragazze di Santarelli, con una prestazione concreta e solida, sbancano l’Allianz Cloud (soldout da 5296 spettatori) vincendo 0-3 contro la Numia Milano: domenica al Palaverde potranno andare a caccia del nono scudetto (ottavo consecutivo). Lo spettacolo di gara 1 è un ricordo: la seconda sfida è un monologo delle pantere, con una Haak devastante (Mvp da 22 punti), soprattutto nel secondo e terzo set, ma vede la miglior versione di Conegliano. Milano invece è tradita dalla tensione e dalla paura: Egonu fatica, ma anche il muro difesa, spesso la chiave per la squadra di Lavarini, non è efficace, e alla lunga la coperta, soprattutto in attacco, si fa cortissima.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conegliano travolge Milano in gara-2: lo scudetto è a un passo

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