Motherlode di Matteo Tortone al Rouge et Noir regista in sala
Da cinque lunedì consecutivi, il Rouge et Noir presenta
Cinque lunedì consecutivi, cinque appuntamenti di cinema del reale. Film che attraversano lavoro, migrazioni, identità, memoria e conflitti individuali, mettendo in relazione le storie personali con le trasformazioni sociali del presente. Uno sguardo che non si accontenta di osservare, ma sceglie.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Al Cinema Rouge et Noir la prima nazionale del film “Sballo per te”: cast in salaPalermo ospiterà la prima nazionale del film “Sballo per te” al Cinema Rouge et Noir, martedì 14 gennaio alle 21.
Leggi anche: Ultimo Schiaffo, la commedia noir di Matteo Oleotto da domani in sala
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.