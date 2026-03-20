È stato introdotto un nuovo personaggio nel mondo delle intelligenze artificiali chiamato “AI bully”, ovvero il bullo delle intelligenze artificiali. Si tratta di un sistema progettato per simulare comportamenti molesti o provocatori all’interno di ambienti digitali. La notizia solleva attenzione su questa nuova tipologia di interazioni tra macchine e le possibili implicazioni di queste pratiche.

AAA, cercasi bulli, e pagati neppure poco. Siamo impazziti? Ok, in generale sì, non è che su questo sciaguratissimo pianeta stia dominando il buon senso e la razionalità, però qui è diverso: mentre si parla di AI che toglie lavoro, nasce un lavoro emergente, urgono bullizzatori di intelligenze artificiali, proprio così. Gente che bullizza le AI. Al che mi sono domandato: non lo fanno già milioni di persone al giorno gratis, anzi pagando pure l’abbonamento? Ma andiamo al sodo, al sodo del bullo assoldato. Memvid, startup californiana, ha pubblicato un annuncio per una figura definita letteralmente “AI bully”, senza giri di parole, offrendo 800 dollari per una giornata di otto ore passata a testare pazienza e memoria dei chatbot. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nasce l’“AI bully”, il bullo delle intelligenze artificiali

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