Docente accoltellata 13enne ha filmato tutto e pubblicato video sui social

Una docente è stata accoltellata da uno studente di 13 anni e ora si trova in terapia intensiva. La studentessa ha registrato l'aggressione e ha condiviso il video sui social media. La donna versa in condizioni gravi, ma non si trova in pericolo di vita. L'episodio è avvenuto ieri e sta suscitando attenzione nel settore scolastico e tra le forze dell'ordine.

È ricoverata in terapia intensiva, grave ma non in pericolo di vita, la professoressa che ieri è stata accoltellata da uno studente di 13 anni. E spunta anche il video realizzato con lo smartphone dal giovane e trasmesso ieri mattina su Telegram. Servizio di Raffaella Frullone RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Docente accoltellata, 13enne ha filmato tutto e pubblicato video sui social Articoli correlati Prof accoltellata nel Bergamasco: lo studente ha filmato tutto mentre l’aggredivaA Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, una docente di 57 anni è stata ferita gravemente da uno studente all’interno della scuola media... Cosa dice Spalletti nel video che ha pubblicato sui social in risposta alle parole di ConteNon solo la risposta nel corso della conferenza stampa prepartita di Monaco-Juventus. Docente accoltellata, 13enne ha filmato tutto e pubblicato video sui social Una selezione di notizie su Docente accoltellata Temi più discussi: Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione; Tredicenne accoltella la prof a scuola e si filma; Se cercassero le armi, le troverebbero: gli studenti dopo la prof accoltellata; 13enne accoltella la professoressa di francese in diretta social. La donna è in gravi condizioni. Il video dello studente che accoltella la prof a scuola: La ucciderò, a 13 anni non posso finire in prigioneIl 13enne che il 25 marzo ha accoltellato la professoressa a scuola a Trescore Balneario (Bergamo) ha trasmesso l'aggressione in diretta su un gruppo Telegram ... fanpage.it Studente tredicenne accoltella una prof a scuola, in casa sequestrato materiale forse esplosivoChiara Mocchi, l'insegnate di francese accoltellata stamani al collo e all'addome da uno studente di terza media in una scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, è stata sottoposta a un i ... ilmessaggero.it Milano Fanpage.it. . "La ucciderò, a 13 anni non posso finire in prigione" Nella scuola di Trescore Balneario il rientro in classe avviene con il supporto degli psicologi, dopo l’aggressione avvenuta tra i corridoi. Una docente di 57 anni è stata accoltellata da uno - facebook.com facebook A BERGAMO, UNA INSEGNANTE 57ENNE È STATA ACCOLTELLATA DA UNO STUDENTE. LA DOCENTE, CHE È IN GRAVI... x.com