Vimec di Luzzara entra nella classifica ‘Great Place to Work’ per i colletti blu. L’azienda reggiana, fondata nel 1980 e con 188 dipendenti, viene riconosciuta come uno dei posti migliori in cui lavorare. La notizia arriva mentre il settore delle aziende di movimentazione si rafforza sempre di più in regione.

Luzzara (Reggio Emilia), 4 febbraio 2026 – Tra le aziende considerate il “posto migliore” in cui lavorare figura anche la reggiana Vimec, con sede a Luzzara, fondata nel 1980 e con 188 dipendenti, specializzata in macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione. Nella classifica “Great Place to Work”, nella categoria Blue Collar, si è piazzata al settimo posto. Tra le principali caratteristiche emerse dal sondaggio effettuato a livello nazionale figura come “Le persone qui vengono trattate in modo imparziale indipendentemente dal sesso” (82%), “I responsabili sono disponibili ed è facile parlare con loro” (76%), “Quando vedo cosa siamo in grado di realizzare provo un senso di orgoglio ” (72%), “I responsabili mostrano un interesse sincero per me non solo da un punto di vista professionale, ma anche personale” (72%), “Apprezzo il modo in cui contribuiamo al benessere della comunità” (79%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vimec di Luzzara, nella classifica ‘Great Place to Work’ per i colletti blu

Webranking di Correggio si distingue come l'unica azienda dell'Emilia Romagna nella classifica 'Great Place to Work'.

