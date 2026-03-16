La sagra della bistecca di Olmo | così l' edizione 2026

La sagra della bistecca di Olmo è nata negli anni '70 e nel 2001 ha preso il nome attuale. Da allora, ogni anno richiama migliaia di visitatori e appassionati di cucina toscana. L’evento si svolge nel paese di Olmo e rappresenta una delle feste paesane più conosciute della regione. La manifestazione si tiene regolarmente e attira molte persone provenienti anche da fuori zona.

La sagra della bistecca nasce all’inizio degli anni ’70. Nel 2001 la festa acquisisce il nome di “Sagra della Bistecca” e da quel momento è entrata a far parte delle più importanti feste paesane richiamando migliaia di visitatori e appassionati di cucina toscana. Dal 2008 si costituisce il “Comitato Sagra della Bistecca”, scindendo il legame con il gruppo sportivo, dapprima finanziato con i proventi della festa, per devolvere, così, il ricavato ad attività di utilità sociali per Olmo. Il ricavato ha permesso di realizzare, e continuare nel tempo, le attività del gruppo sportivo del paese.Dal 1974 a oggi molte cose sono cambiate, i volti dei... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Leggi anche: Sagra della bistecca con fungo porcino “Sagra bagnata, sagra sfortunata”: si chiude l’edizione più piovosa degli ultimi anniSold out al Palacongressi per i due spettacoli che hanno sostituito la sfilata dei gruppi e la cerimonia di consegna del Tempio d’Oro nella Valle dei... Tutto quello che riguarda La sagra della bistecca di Olmo così... Argomenti discussi: Il calendario delle sagre 2026: torna la Festa del fungo a Palazzo del Pero. Sagra della bistecca di fine estate. Tre giorni di gusto e solidarietàLa sagra della bistecca a Montemurlo è un classico di fine estate. L’appuntamento è promosso dall’associazione Il borgo della Rocca e dal gruppo degli Alpini, con il patrocinio del Comune di ... lanazione.it Bistecca, la regina delle sagre. Quintali di carne sulla maxi griglia. Migliaia di persone a tavolaNon conosce battute d’arresto la regina delle sagre toscane. A Cortona torna puntuale, per la 64ª edizione, la storica Sagra della Bistecca. Da oggi e fino al 15 agosto compreso, i giardini del ... lanazione.it