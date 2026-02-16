Guida in stato di ebbrezza incidente fuga all' alt e armi non a norma | scattano 5 denunce

Durante il fine settimana, un uomo alla guida in stato di ebbrezza ha causato un incidente e poi è fuggito, portando all’apertura di una denuncia. I carabinieri di Comacchio, durante i controlli notturni, hanno fermato il veicolo e scoperto che il conducente aveva un tasso alcolemico elevato. Oltre a questo, sono state sequestrate armi irregolari e sono state identificate altre persone coinvolte in diverse violazioni. In totale, le forze dell’ordine hanno controllato 87 veicoli e 102 persone, e hanno presentato cinque denunce ufficiali.

Raffica di denunce nel weekend. I carabinieri di Comacchio, infatti, nel corso dell'ultimo fine settimana, hanno controllato 87 veicoli e 102 persone, arrivando a denunciare 5 persone per reati in materia di Codice della Strada, tenuta delle armi, contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica. A Porto Garibaldi un 20enne che si trovava alla guida della propria autovettura, non appena ha visto l'alt imposto dai militari, ha tentato di far perdere le proprie tracce con una fuga a forte velocità. I carabinieri nonostante le manovre estremamente pericolose sono riusciti a bloccare la corsa a Lido delle Nazioni, fortunatamente senza alcuna conseguenza per gli utenti della strada.