La crisi energetica, causata dalla guerra in Medio Oriente e dalla riduzione delle forniture di petrolio, sta influenzando in modo diretto la produzione di microchip nell’area di Taiwan. L’interruzione delle forniture di energia sta creando problemi nelle catene di approvvigionamento di componenti elettronici, con ripercussioni sul settore tecnologico globale. La regione asiatica, più dipendente dagli idrocarburi del Golfo, è particolarmente colpita da questa situazione.

La crisi energetica scatenata dalla guerra in Medio Oriente e dalla conseguente interruzione delle forniture energetiche sta colpendo con forza l’Asia, maggiormente esposta agli idrocarburi provenienti dal Golfo Persico rispetto a Europa e Nord America. È proprio in Asia orientale, però, che si concentra la produzione dei semiconduttori (detti anche microchip), motore essenziale per alimentare l’intelligenza artificiale e, più in generale, tutta l’elettronica più avanzata. Tra gli attori più importanti nella produzione di semiconduttori (e tra i più esposti alla chiusura dello Stretto di Hormuz) c’è Taiwan, dove viene fabbricata la quasi totalità dei chip più avanzati. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La crisi energetica mette a rischio i microchip di Taiwan

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