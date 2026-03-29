Le guerre e la crisi energetica Costi fuori controllo per le aziende E l’export del mobile va giù

Le tensioni in Medio Oriente stanno avendo ripercussioni economiche sulla scena internazionale, con costi energetici in aumento e aziende che affrontano spese crescenti. La crisi ha anche influenzato il settore del mobile, con una diminuzione delle esportazioni. Non si registrano incendi o eventi drammatici legati ai principali impianti industriali, ma gli effetti della situazione geopolitica si fanno sentire in vari comparti economici.

All’orizzonte non si vedono i bagliori della Fox o dell’Api di Falconara in fiamme, ma l’effetto domino della guerra in Medio Oriente sta arrivando. "L’ export del mobile nel terzo trimestre del 2025 è calato tra il 7 e l’8% – dice Lorena Fulgini responsabile per il comparto legno arredo di Confindustria –. Abbiamo molti container che erano diretti verso l’area del Golfo che sono bloccati nei porti ed altri ancora che non sono nemmeno partiti perché sono fermi nelle aziende, creando anche problemi di logistica. Il nostro settore dell’arredo vive soprattutto di esportazioni. E con la situazione che si è venuta a creare con la guerra nei paesi arabi, quella in Ucraina e anche con i dazi negli Stati Uniti, se la crisi andrà prolungandosi il problema diventa serio perché già diversi aziende hanno fatto richiesta di cassa integrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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