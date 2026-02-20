Farmaci equivalenti vincere i pregiudizi e abbattere i costi | l’iniziativa
Il motivo principale del rallentamento nella diffusione dei farmaci equivalenti in Italia è la resistenza degli utenti e alcuni medici, che preferiscono i marchi più noti. Attualmente, nel nostro paese, i farmaci generici rappresentano il 56% delle prescrizioni, ben sotto la media europea. La mancanza di informazione accurata e i pregiudizi sui prodotti equivalenti contribuiscono a questa situazione. In alcune regioni, le aziende farmaceutiche continuano a promuovere i marchi di riferimento, mantenendo così le abitudini di consumo. La sfida resta convincere i pazienti a scegliere alternative più economiche.
Procede a rilento la diffusione in Italia dei farmaci equivalenti: siamo al terzultimo posto in Europa, con una percentuale del 56% sul consumo territoriale. Nel 2024 gli equivalenti hanno rappresentato il 23,5% della spesa e il 31,6% dei consumi totali. La spesa per i cittadini. I cittadini italiani sborsano circa 1 miliardo di euro per la differenza tra il prezzo del medicinale di marca e l’equivalente rimborsato dal Ssn. Permangono, su questo fronte, marcate disparità regionali: la spesa pro capite è maggiore al Sud e nelle Isole (in particolare in Calabria, Sicilia e Campania), dove raggiunge i 22,4 euro, rispetto ai 14,2 euro del Nord. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: FOTO/ Inclusione: il Liceo Classico e l’associazione “Insieme Per” sfilano per abbattere i pregiudizi
Mercosur, Visconti (Ficei): Accordi tra distretti per abbattere i costiIl Mercosur rappresenta un'opportunità per i distretti industriali italiani, non solo come mercato di sbocco, ma come un retroterra produttivo con cui sviluppare collaborazioni durature.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Farmaci equivalenti. Cittadinanzattiva lancia la sesta edizione di Ioequivalgo per superare diffidenza e disparità; Farmaci equivalenti, Cittadinanzattiva lancia la sesta edizione di Ioequivalgo; Ritorna nelle farmacie la campagna Io Equivalgo sui generici; Farmaci equivalenti, al via la sesta edizione di Ioequivalgo.
Farmaci equivalenti, nuova edizione di Ioequivalgo: farmacie e farmacisti contro diffidenze e pregiudiziCittadinanzattiva rilancia la campagna nazionale per promuovere conoscenza e accesso ai farmaci equivalenti e ridurre le disparità territoriali. Al centro il ruolo di farmacie e farmacisti nell’inform ... farmacista33.it
Farmaci equivalenti, al via la sesta edizione di IoequivalgoL’obiettivo della campagna di Cittadinanzattiva è superare diffidenza e promuovere conoscenza, per colmare un divario culturale ed economico che penalizza soprattutto le fasce di popolazione a basso r ... vita.it
Prima o poi tutti abbiamo bisogno di un #farmaco. I farmaci equivalenti hanno stessa qualità, sicurezza ed efficacia. Cambia solo il prezzo: costano meno. In #farmacia chiedi sempre l’equivalente. Scarica l'app ioequivalgo.it #IoEquivalgo @FederfarmaITA @ x.com
FARMACI ORIGINALI vs. FARMACI EQUIVALENTI Una volta li chiamavano "generici" ma visto che questo termine, agli occhi dei consumatori/pazienti, sembrava sminuire la sua efficacia lì hanno chiamati equivalenti. Gli equivalenti possono differire dall'origin - facebook.com facebook