Farmaci equivalenti vincere i pregiudizi e abbattere i costi | l’iniziativa

Il motivo principale del rallentamento nella diffusione dei farmaci equivalenti in Italia è la resistenza degli utenti e alcuni medici, che preferiscono i marchi più noti. Attualmente, nel nostro paese, i farmaci generici rappresentano il 56% delle prescrizioni, ben sotto la media europea. La mancanza di informazione accurata e i pregiudizi sui prodotti equivalenti contribuiscono a questa situazione. In alcune regioni, le aziende farmaceutiche continuano a promuovere i marchi di riferimento, mantenendo così le abitudini di consumo. La sfida resta convincere i pazienti a scegliere alternative più economiche.

Procede a rilento la diffusione in Italia dei farmaci equivalenti: siamo al terzultimo posto in Europa, con una percentuale del 56% sul consumo territoriale. Nel 2024 gli equivalenti hanno rappresentato il 23,5% della spesa e il 31,6% dei consumi totali. La spesa per i cittadini. I cittadini italiani sborsano circa 1 miliardo di euro per la differenza tra il prezzo del medicinale di marca e l’equivalente rimborsato dal Ssn. Permangono, su questo fronte, marcate disparità regionali: la spesa pro capite è maggiore al Sud e nelle Isole (in particolare in Calabria, Sicilia e Campania), dove raggiunge i 22,4 euro, rispetto ai 14,2 euro del Nord. 🔗 Leggi su Lapresse.it

