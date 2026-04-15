Venerdì 17 aprile alle 17 nell’Antica Armeria di Palazzo Ducale si terrà la presentazione del libro “Il cielo sporco”, scritto da Gianluca Di Feo. L’evento si concentrerà sulla guerra moderna, con particolare attenzione all’uso crescente dei droni e all’applicazione dell’intelligenza artificiale nei conflitti armati. La discussione affronterà aspetti legati all’evoluzione delle tecnologie militari e alle implicazioni di queste innovazioni nel campo bellico.

La guerra contemporanea, il ruolo sempre più centrale dei droni e l’impatto dell’ intelligenza artificiale sui conflitti saranno al centro dell’incontro di venerdì 17 aprile alle 17 nell’Antica Armeria di Palazzo Ducale, dove si terrà la presentazione del libro “Il cielo sporco. Come la guerra dei droni e dell’intelligenza artificiale cambierà il mondo“ del giornalista Gianluca Di Feo (Ed. Guanda). L’iniziativa - promossa dalla Scuola per la Pace della Provincia di Lucca - rappresenta un’importante occasione di approfondimento su un tema urgente e complesso dell’attualità internazionale. Ad aprire l’appuntamento saranno i saluti istituzionali, mentre l’incontro sarà moderato da Leana Quilici della Scuola per la Pace, che dialogherà del libro con Gianluca Di Feo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guerra dei droni e intelligenza artificiale. Si presenta il volume di Gianluca Di Feo

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