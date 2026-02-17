droni e intelligenza artificiale per la pista anarco ferroviaria

Un'operazione delle forze dell’ordine ha scoperto che i sabotaggi ferroviari di sabato scorso sono stati compiuti da gruppi anarchici, causando interruzioni sui binari tra Roma e Firenze. Le indagini hanno rivelato che i responsabili hanno utilizzato droni e tecnologie di intelligenza artificiale per coordinare gli attacchi. Durante le verifiche, sono stati sequestrati dispositivi elettronici e droni modificati, che i sospetti avevano impiegato per monitorare i treni e pianificare le azioni.

Le mosse del Viminale Nuove misure dal Comitato per l’ordine e la sicurezza. Piantedosi: «C’è un salto di qualità, l’antiterrorismo è al lavoro e presto ci saranno i primi risultati» Le mosse del Viminale Nuove misure dal Comitato per l’ordine e la sicurezza. Piantedosi: «C’è un salto di qualità, l’antiterrorismo è al lavoro e presto ci saranno i primi risultati» La parola che più ricorre al Viminale (e dintorni) è «escalation». I sabotaggi ferroviari di sabato sulle linee dell’alta velpcità Roma-Napoli e Roma-Firenze (tra Salone e Labìco e tra Settebagni e Tiburtina) si sommano agli altri tre della settimana precedente sull’Adriatico. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

