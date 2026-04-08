Decimo campionato regionale individuale di Risiko challenge - seconda tappa a Messina domenica 12 aprile
Domenica 12 aprile 2026 si terrà a Messina la seconda tappa del decimo campionato regionale individuale di Risiko Challenge. L’evento è organizzato dal club ufficiale
Il club ufficiale di "Risiko Challenge" di Messina, denominato "Risiko dello Stretto", in collaborazione con il circolo "Ludik and Games", organizza la "Seconda Tappa" del "Decimo Campionato Regionale individuale di Risiko Challenge", che si svolgerà domenica 12 aprile 2026, dalle ore 10:00 in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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