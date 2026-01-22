Al via il progetto per il re-inserimento socio lavorativo delle donne con pregressa patologia oncologica

È stato avviato il progetto per il reinserimento socio-lavorativo delle donne con pregressa patologia oncologica a Fabriano. La scorsa settimana è stata firmata la costituzione temporanea di impresa, realizzata nell’ambito del bando regionale “Rinasco al Lavoro”, vinto nel mese precedente. L’iniziativa mira a offrire supporto e opportunità di reinserimento professionale a chi ha affrontato una malattia oncologica, promuovendo inclusione e ripresa lavorativa.

FABRIANO – Nel corso della scorsa settimana è stata firmata la costituzione temporanea di impresa, per l'attuazione del bando regionale "Rinasco al Lavoro" vinto nel mese scorso. Presenti il direttore socio sanitario dell'Ast Ancona Massimo Mazzieri, il presidente dell'Associazione oncologica.

