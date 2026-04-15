Sabato sera alle 21, nel teatro di Savignano, si concluderà la rassegna teatrale con lo spettacolo scritto e interpretato da Claudio Gregori, noto come Greg. L’artista prenderà il palco nei panni del diavolo in uno spettacolo che si definisce irriverente, scanzonato e politicamente scorretto, caratterizzato da un tono beffardo e umoristico. La rappresentazione è parte di una produzione che mira a intrattenere con un approccio senza filtri.

Un’autobiografia irriverente, scanzonata, politicamente scorretta, beffarda, ma tutta da ridere. Sabato alle 21 a chiudere la rassegna teatrale del Moderno di Savignano sarà Claudio ‘Greg’ Gregori con lo spettacolo ‘Io sono il diavolo’ scritto e interpretato dall’artista stesso. Musicista raffinato, attore e umorista eclettico, Greg porta in scena un monologo frizzante, ironico, beffardo e dissacrante, vestendo i panni di ‘Gin Cooper’, crooner d’altri tempi alla Dean Martin. Un personaggio ironico e disincantato che, consapevole di non essere uno stinco di santo, racconta il suo personale e surreale rapporto con il Diavolo. Un incontro...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Greg sul palco nei panni del... diavolo

King of Cards | Critical Role | Campaign 4, Episode 21

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L'attrice di "Il diavolo veste Prada" è salita sul palco insieme a Anna WintourSi vociferava da giorni e infine è successo: alla notte degli Oscar 2026 Anna Wintour e Anne Hathaway sono salite insieme sul palco del Dolby Theatre.